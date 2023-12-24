سياح العالم يحتفلون بالكريسماس على شواطئ البحر الأحمر ..صور

احتفل الآلاف من السياح حول العالم، بأعياد الكريسماس على شواطئ مدن محافظة البحر الأحمر السياحية، وسط حالة من البهجة والسرور، وبدأت احتفالات الكريسماس بفنادق الغردقة بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وارتدى السياح زى بابا-نويل الشهير على الشواطىء وتبادل التهانى بعبارة ميرى كريسماس وتستمر الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى بالأماكن التى جهزتها الفنادق المختلفة للاحتفالات.

ووزعت إدارة الفنادق المختلفة الحلوى والهدايا والورود على السياح تزامناً مع احتفالات الكريسماس، ونظمت الفرق الخاصة الفنية وفرق الأنيميشن داخل الفنادق حفلات فنية لاسعد النزلاء، وارتدائهم زى بابا نويل على الشواطئ.

من جانبه، قال شعبان المغربى أحد المديرين بإحدى فنادق الغردقة أن السياح حرصوا على ارتداء زى بابا-نويل الشهير والتقاط الصور التذكارية مع مجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس وتبادل التهانى بعبارة ميرى كريسماس مع العاملين فى القطاع السياحى.

وأضاف أن مدينة الغردقة تشهد ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق المختلفة تزامنا مع احتفالات الكريسماس، ورأس السنة، مضيفاً أن الاحتفالات بالكريسماس تستمر طوال اليوم على حمامات السباحة والشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج ترفيهية خاصة الكريسماس بفنادق الغردقة ثم حفلة مسائية وشو مختلف.