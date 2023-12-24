سحب منخفضة على سواحل الإسكندرية بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، استمرار حالة من التقلبات الجوية، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغري من أمطار وغيوم تغطي سواحل البحر المتوسط، وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح .

وضربت نوة الفيضة الصغرى، محافظة الإسكندرية لليوم الثالث على التوالى، بأمطار غزيرة يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 22 درجة فى العظمى و 13 درجة فى الصغرى، مع ارتفاع الأمواج .

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركة، للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد نافع، انتشار السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.