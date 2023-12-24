زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بسبب إسرافها بمصر الجديدة.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

"زوجتي خلال 24 شهر زواج بددت كل ما أملكه من مال، ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس للحصول على نفقات تصل إلى 29 ألف جنيه شهريا، وعندما رفض أقامت دعوي طلاق للضرر، واتهمتني باتهامات كيدية مستعينة بشهود زور لإلحاق الضرر بي والانتقام مني".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد هجرها له.

وتابع الزوج بدعواه: "زوجتي خلال 24 شهر زواج بددت أموال وصلت لـ 420 ألف جنيه بشراء مصوغات، وبعدها طلبت الطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها، لإفشل في إقناعها بالعودة لى وعقد الصلح، بخلاف تسببها بالفضائح لي".

وقال الزوج :"عاقبتني على اعتراضي على إسرافها، ودفعها لي بالاستدانه لسداد الديون المتراكمة على بسبب تصرفاتها الجنونية، وتركها المنزل وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، فزوجتي لا تهتم سوي بالمال وكانت تخطط للاستيلاء على كل شيئ وهو ما علمته من صديقة مشتركة لنا، ووفقاً لما قالته لي بعد انفصالها عني وطلبها الطلاق".

وأضاف الزوج:" قررت التشهير بسمعتي، ولاحقتني بدعوي لحبسي بسبب نفقات غير مستحقة، وعندما أقمت ضدها دعوي نشوز وطاعة تعدت علي بالضرب، مما دفعني لإقامة جنحة ضدها، بعد استحالة العشرة بيننا وخشيتي على حياتي منها".

الضرر المبيح للتطليق وفقا لقانون الأحوال الشخصية يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق .

والتطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.