رصف نفق عرابى فى الزقازيق لبدء التشغيل التجريبى.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدء أعمال رصف نفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه وذلك بعد ان تم الانتهاء من وضع طبقه البيتومين يعلوها طبقه الاسفلت الرابطه، حتى يتثنى وضع طبقة الأسفلت النهائية لتنتهي بذلك أعمال الرصف بالنفق تمهيداً لإفتتاحه رسمياً أمام حركة السيارات، والذي يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

وأوضح محافظ الشرقية أن النفق تم إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر وتم الانتهاء من اعمال تركيب كشافات الكهرباء وأعمال التشطيبات النهائية وجاري تنفيذ اعمال الرصف تمهيدا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

أكد محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي بمدينه الزقازيق تسير علي قدم وساق لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة بالتزامن مع إنتهاء الأعمال بنفق عرابي لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.