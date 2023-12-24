رئيس مركز الفرافرة يستقبل رئيس محكمة الوادى الجديد لإنهاء تجهيزات التشغيل

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

استقبل الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، المستشار محمد عبد الحافظ رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية، وذلك في إطار الجهود المبذولة، تمهيدا لافتتاح محكمة الفرافرة بعد صدور القرار الوزارى، بتشغيل محمكة الفرافرة اعتبارا من أول يناير 2024، وحرصا من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على تخفيف عناء السفر عن مواطني المركز لإنهاء إجراءات التقاضي وبتوجيهاته بسرعة إنهاء كافة الأعمال بمحكمة الفرافرة الجزئية.

وتفقد رئيس المركز يرافقه رئيس المحكمة أروقة المقر للوقوف على كافة الاحتياجات المطلوبة والتجهيزات النهائية تمهيدا لافتتاح المحكمة وتقديم خدماتها بالشكل اللائق، مؤكداً على أن افتتاح محكمة الفرافرة سوف يساهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي وتوفير الاحتياجات المطلوبة.