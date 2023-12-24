رئيس النيابة الإدارية يشهد مراسم أداء اليمين للمفتشين الإداريين بالتفتيش الإداري

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأحد، مراسم أداء اليَمين للمفتشين الإداريين بوحدة التفتيش الإداري.

حضر المراسم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن النحَّال مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة دينا مجدي عبد الغني مديرة وحدة التفتيش الإداري، ولفيف من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

واستُهلَّت مراسم أداء اليَمين، بكلمة رئيس الهيئة، وجه فيها الشكر للمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشارة دينا مجدي عبد الغني مدير وحدة التفتيش الإداري؛ لما بذلاه من جهدٍ لاتمام كافة إجراءات مباشرة الوحدة لعملها، واختيار الكفاءات من السيدات والسادة الإداريين على أُسسٍ موضوعية ووفقاً لمعايير الكفاءة والتميز.

وهنأ حافظ عباس مفتشي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بالوحدة، معرباً عن تقديره للجهاز الإداري للنيابة الإدارية، مؤكدًا عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وضرورة التفاني في العمل والالتزام بالمظهر اللائق، وحسن معاملة الزملاء، والعمل على تذليل المشكلات والعقبات داخل دولاب العمل الإداري؛ بما يكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها المقدسة على أكمل وجه، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكولة إليهم.