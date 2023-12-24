اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 08:39 م
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رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 08:38 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى  رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.
 
وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي" هذا هـو اليـوم السعيـــد فلتفــــــرح الشعوب" 
 
وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون: 
إلهنا القادر على كل شئ 
الذي كل شئ مكشوف لديه
وكل رغبة معلومة عنده، ولا تخفى عليه خافية
طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس
لنحبك حبًا تامًا
ونعظم اسمك الأقدس"
 
الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة استقبل منذ قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. 
 
كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب بلإضافة إلى لغة الإشارة.
 
 






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