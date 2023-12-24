رئيس البرازيل يمنح العفو للسجناء في عيد الميلاد

فاطمة شوقى

أصدر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عفواً عن مجموعة من السجناء الذين استوفوا شروطاً معينة، كالذين حكم عليهم لمدة أقل من ثماني سنوات والذين قضوا بالفعل ربع مدة عقوبتهم، وبالنسبة للذين ارتكبوا جرائم متكررة، كان الشرط هو قضاء ثلث العقوبة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

وأشارت صحيفة بولسو البرازيلية إلى أن دا سيلفا منح عفوا رئاسيا جماعيا للسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ، والذين قضوا ثلث مدة العقوبة، وكذلك النساء المحرومات من حريتهن مع أطفال، وكان العامل المشترك بين كل هؤلاء الأشخاص الذين تم العفو عنهم هو عدم ارتكابهم جرائم عنف.

وكما هو الحال في كل مرة يتم فيها منح هذا العفو، يتم تضمين الاستثناءات، واستثنى المرسوم هذا العام السجناء المدانين بارتكاب جرائم ضد الدولة الديمقراطية، واستهدف على وجه التحديد مجموعة من 30 سجينًا شاركوا في محاولة الانقلاب في 8 يناير من هذا العام.