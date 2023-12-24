رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام يكشف تفاصيل حسابات فيس بوك المزيفة

كتبت نورا فخرى

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عن وجود نحو 75 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كثيرها مزيف، مشدداً على أهمية نشر الوعي لاسيما وأن السوشيال ميديا خلقت علاقات اجتماعية غريبة، و"لدينا كثير من الممارسات السيئة تسللت إلي القرى والأرياف، وفتيات تموت بالسموم نتيجة الإساءة إلى سمعتها عبر مواقع السوشيال ميديا".

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن "تقوية الإعلام المصري محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعى المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة" بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

ولفت "جبر" إلي أن الخطر الأكبر يكمن في المنصات التي تستحوذ علي عدد كبير من المشاهدين، إلا أنه يبقى الوعي حيث القضية الأهم، فقد رأينا تصدي الشباب لأحد الأفلام التي عرضتها إحدى المنصات تتناول حياة "كليوباترا" وانتفضوا بقيادة حملة مقاطعة، قائلاً: "عز عليهم أن يتم تشويه جزء من التاريخ".

وقال "جبر" إن الشباب علي درجة من الوعي لكنهم يحتاجون إلي الحوار أيضا، وعلى الكبار أن يسقطوا الحواجز.

وفي السياق ذاته، أشار كرم جبر إلي دور الشركة المتحدة في خلق التنوع والدفع بوجه شبابية جديدة، بينما كنا نعاني في وقت سابق من جفاف، قائلاً: "نجاح الشركة المتحدة أصبحت أصبح يدفع الآخرين أيضا على التطوير والمنافسة".