دخول 180 شاحنة أغذية ومواد إغاثة من معبر رفح فى طريقها لقطاع غزة

شهد معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة اليوم الأحد مرور 180 شاحنة اغذية ومواد اغاثية ومستلزمات مستشفيات ميدانية فى طريقها لقطاع لغزة.

أفادت بيانات حركة المعبر أن الشاحنات تحمل مساعدات مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات اغاثية ارسلت بها لغزة عن طريق مطار العريش وميناء العريش البحرى تسلمها الهلال الأحمر المصرى وتم تجهيزها فى مخازن لوجستية فى مدينة العريش ونقلها على شاحنات لتصل لمعبر رفح ومنه إلى قطاع غزة.

وبدأ استقبال حملة الجوازات الأجنبية ومجموعات جديدة من الجرحى والمصابين فى طريقهم للعلاج بالمستشفيات المصرية.

ووصل إلى مطار العريش الدولى فى شمال سيناء فى الساعات الماضية، عدد 4 طائرات جديدة تحمل على متنها 120 طنًا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

ووصل إجمالى عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى إلى 328 طائرة حملت على متنها نحو 10 الاف طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.