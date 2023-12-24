حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوى بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى ملوى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق، بقيادة اللواء أ.ح وكيل الوزارة احمد السايس رئيس المركز، وأسفرت الحملة التى شملت عدد من شوارع المدينة، عن تحرير 241 محضر تنوعت ما بين، ( إزالة إدارية - إشغال طريق - بائع متجول - ادارة منشأة بدون ترخيص - محضر نظافة ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد رئيس المركز على تواصل تلك الحملات لعودة الانضباط بشوارع المدينة وتيسيرا على المارة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق.