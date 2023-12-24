اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 07:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جهود الدولة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين.. غدا فى اليوم السابع

الأحد، 24 ديسمبر 2023 07:00 م
جهود الدولة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين.. غدا فى اليوم السابع عدد اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: جهود الدولة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة.. ويؤكد: جهود الدولة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين.. توجيهات رئاسية بتكثيف العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين
 

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

 

بعد الانتخابات الرئاسية.. الأحزاب أمام فرصة تاريخية لإعادة تقديم نفسها.. خبير: الكرة الآن فى ملعب القوى السياسية.. وسياسيون: الدولة جادة فى دعم طريق التعددية وتفعيل مسار الديمقراطية
 

أطفال غزة يستقبلون أعياد الميلاد بـ «الأكفان»

 

«الشيوخ»: نتيجة الانتخابات الرئاسية دعم شعبى لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.. ّ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: الشعب المصرى أكد بالانتخابات قناعته بالرئيس السيسى زعيما وقائدا وفوضه فى اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومى
 

 

p
 






اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

أخبار عاجلة

عدد اليوم السابع غدا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة