جمارك مطار القاهرة: تحرير 10 محاضر ضبط متنوعة ضد عدد من الركاب

كتب ـ محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير عشرة محاضر ضبط جمركي خلال عدة أيام بمبني الركاب رقم 3، ضد ركاب بعضهم حاول تهريب تليفونات وأدوية ومستحضرات تجميل وقطع غيار وآخرين بحوزتهم مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء.

قامت الإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير بتحرير ثلاثة محاضر ضبط أرقام 277 و278 و 279 لسنة 2023، الأول كان أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول ضد راكب مصري بحوزته 107 أشرطة لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة بإجمالي 1070 قرصا، و 385 شريطا داخل 116 علبة لأدوية أخري غير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي 5330 قرصا، تم الضبط بواسطة محمود محمد فتحي مأمور اللجنة الجمركية و احمد عادل مهني مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة خالد محمد و محمود سعد الدين رئيس القسم تحت إشراف هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 شارك في الضبط علاء خضر.

والمحضر الثاني أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو ضد راكب اسيوي، حاول تهريب 24 تليفونا ماركة iPhone 13 داخل كراتين بها طعام، تم الضبط بواسطة كل من محمد محمود إبراهيم عمر مأمور اللجنة و خالد رمضان في التفتيش اليدوي تحت اشراف ريمون غطاس مدير الحركة، شارك في الضبط كل من أحمد مدين و يوسف أحمد و مينا عبد المسيح و مها ممدوح مآمير الجمرك و هاني ابو طالب مدير الحركة.

والمحضر الثالث كان أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي ضد راكب مصري حاول تهريب 1474 عبوة مستلزمات طبية وقطع غيار، تم الضبط بواسطة مصطفي بحر مأمور اللجنة ومحمد محمود عمر مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة ياسر بليغ و محمود سعد الدين تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة، شارك في الضبط كل من علاء خضر و مها ممدوح و مينا عبد المسيح و يوسف أحمد مآمير الجمرك ومحمد عبد الباقي مدير الحركة في حضور محمد سيد أحمد رئيس القسم بالأمن الجمركي.

بينما قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير بتحرير أربعة محاضر ضبط أرقام 276 و 280 و 284 و 285 لسنة 2023 الأول أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا ضد راكب مصري بحوزته 90 قرصا لعقار مخدر و3 مطواة محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 تم الضبط بواسطة كل من محمود عباس وأحمد عنتر مامورا الجمرك تحت اشراف محمود محمد سليمان مدير الحركة.

والمحضر الثاني كان ضد راكب مصري قادم من الشارقة علي رحلة الخطوط المصرية حاول تهريب 112 شاشة تليفون محمول و آيفون 15، تم الضبط بواسطة حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة صالة الترانزيت وعماد صلاح مأمور الجمرك تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة شارك في إجراءات تحرير المحاضر والجرد وتحريز المضبوطات لجنة مكونه من عبد القوي عزوز و أحمد عنتر و محمود عباس و دينا حسن و بسمة حسني و احمد عادل تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

والمحضر الثالث ضد راكبة افريقية قادمة من أثينا علي الخطوط المصرية بحوزتها اقراص مخدرة وقطعة ماريجوانا و مطحنة واداة معدنية تستخدما في تعاطي المواد المخدرة، تم الضبط بواسطة عبد القوي عزوز مأمور اللجنة الجمركية و دينا حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد عاطف و هاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف حسن ابو زهرة رئيس القسم.

والمحضر الرابع كان ضد راكب مصري قادم من طوكيو علي الخطوط المصرية بحوزته 109 أشرطة لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 1090 قرصا، تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود وبسمة حسني مأمورى الجمرك تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة.

كما قامت الإدارة الثانية بقيادة سيد ممدوح مدير الإدارة و أحمد أبو بكر نائب المدير بتحرير محضري ضبط أرقام 282 و283 لسنة 2023 الأول ضد راكب مصري قادم من باريس علي الخطوط المصرية بحوزته 419 قرصا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد فتح الله مأمور الجمرك تحت اشراف عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة.

والمحضر الثاني كان ضد راكبة مصرية قادمة من دبي علي الخطوط المصرية حاولت تهريب 1612 عبوة خاصة بالتجميل من خيوط جراحية وحقن، تم الضبط بواسطة عبد الحليم عبد المحسن مأمور اللجنة و أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد البحيري و محمد موافي رئيس القسم تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة شارك في انهاء اجراءات محضر الضبط والجرد كل من عبد الله حمدي و عبد القادر السيد و محمد فتح الله و عمر غندي مآمير الجمرك في حضور اسامة عبد الظاهر المدير بإدارة الامن الجمركي.

واخيرا قام رجال الإدارة الاولي بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 281 لسنة 2023 ضد راكب مصري قادم من جوهانسبرج بحوزته 81 قرص ترامادول المخدر و كيس به سبع لفافات تحتوي على عشب الماريجوانا بوزن 65 جراما و كيس به 50 بذرة لنبات مخدر و3 مطاحن تستخدم في تعاطي المخدرات، وبحوزته ايضا ساطور ذو نصل معدني حاد افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون السابق ذكرة، تم الضبط بواسطة كل من حسين محمد حسن مأمور الجمرك تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3.

تم تحرير محاضر الضبط السابق ذكرها بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك تحت قيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية.