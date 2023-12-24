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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى وثانية إعدادى ببنى سويف

الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:28 م
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى وثانية إعدادى ببنى سويف مدارس- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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كشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، عن جدول امتحان طلاب الصف الأول والثاني الإعدادى الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية " العامة والمُهنية" للصفين الأول والثانى خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير 2024 على مدار 5 أيام.

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2023/2024، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة، وفى ضوء المذكرة التى عرضها "وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والتى تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.







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