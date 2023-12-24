جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى وثانية إعدادى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، عن جدول امتحان طلاب الصف الأول والثاني الإعدادى الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية " العامة والمُهنية" للصفين الأول والثانى خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير 2024 على مدار 5 أيام.

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2023/2024، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة، وفى ضوء المذكرة التى عرضها "وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والتى تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.