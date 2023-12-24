اليوم السابع
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جدول امتحانات الابتدائية للفصل الدراسى الأول "عربى ولغات" فى الدقهلية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 07:00 ص
جدول امتحانات الابتدائية للفصل الدراسى الأول "عربى ولغات" فى الدقهلية لجان امتحانات -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشى

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ينشر "اليوم السابع"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، بالمراحل التعليمية المختلفة بمحافظة الدقهلية، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن جداول الإمتحانات للمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة، والتي تبدأ يوم 9 يناير المقبل.
 
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الابتدائية "عربي - لغات" 
 
الصف الرابع الإبتدائي "عربي- لغات" 
 
- الثلاثاء 9/1/2024،  مادة اللغة العربية - ساعتات ونصف
 
- الأربعاء 10/1/2024، مادتي العلوم  -  ساعة ونصف 
المهارات المهنية - ساعة ونصف 
 
الخميس 11/1/2024، مادتي الرياضيات - ساعة ونصف 
ICT-ساعة ونصف 
 
الخميس 13/1/2024، مادتي 
الدراسات الإجتماعية - ساعة ونصف 
 
اللغة الأجنبية - ساعة ونصف 
 
جدول امتحانات الصف الخامس الإبتدائي "عربي- لغات" 
 
الثلاثاء 9/1/2024
الدراسات الإجتماعية - ساعة ونصف 
اللغة الأجنبية - ساعة ونصف 
 
الأربعاء 10/1/2024
اللغة العربية - ساعتان ونصف 
 
الخميس 11/1/2024
علوم - ساعة ونصف 
مهارات مهنية - ساعة ونصف 
 
السبت 13/1/2024 
الرياضيات - ساعة ونصف 
ICT- ساعة ونصف 
 
الصف السادس الإبتدائي "عربي - لغات" 
 
الثلاثاء 9/1/2024  
اللغة العربية - ساعتان ونصف 
 
الأربعاء 10/1/2024
 الرياضيات - ساعة ونصف 
المهارات المهنية - ساعة ونصف 
 
الخميس 11/1/2024 
العلوم - ساعة ونصف 
ICT - ساعة ونصف 
 
السبت 13/1/2024 
الدراسات الإجتماعية - ساعة ونصف 
اللغة الأجنبية - ساعة ونصف 
 
واعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول، لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام 2023 /2024 والتى تبدأ فى 9  يناير المقبل 
 
وأوضح  ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ان الامتحانات تبدأ فى التاسع من  يناير وتنتهى فى 25  يناير، وقد وجة محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ  الفرص.
 
الصف الخامس الإبتدائي عربي ولغات
الصف الخامس الإبتدائي عربي ولغات

الصف السادس الإبتدائي عربي ولغات_1
الصف السادس الإبتدائي عربي ولغات_1

جدول الصف الرابع الإبتدائي عربي ولغات
جدول الصف الرابع الإبتدائي عربي ولغات
 






جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الإبتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي

جدول امتحانات المرحلة الإبتدائية

جدول امتحانات المرحلة الإبتدائية لغات

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

امتحانات نصف العام

جدول امتحانات المرحلة الإبتدائية بالدقهلية




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