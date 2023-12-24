جدول امتحانات الابتدائية للفصل الدراسى الأول "عربى ولغات" فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشى

ينشر "اليوم السابع"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، بالمراحل التعليمية المختلفة بمحافظة الدقهلية، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن جداول الإمتحانات للمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة، والتي تبدأ يوم 9 يناير المقبل.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الابتدائية "عربي - لغات"

الصف الرابع الإبتدائي "عربي- لغات"

- الثلاثاء 9/1/2024، مادة اللغة العربية - ساعتات ونصف

- الأربعاء 10/1/2024، مادتي العلوم - ساعة ونصف

المهارات المهنية - ساعة ونصف

الخميس 11/1/2024، مادتي الرياضيات - ساعة ونصف

ICT-ساعة ونصف

الخميس 13/1/2024، مادتي

الدراسات الإجتماعية - ساعة ونصف

اللغة الأجنبية - ساعة ونصف

جدول امتحانات الصف الخامس الإبتدائي "عربي- لغات"

الثلاثاء 9/1/2024

الدراسات الإجتماعية - ساعة ونصف

اللغة الأجنبية - ساعة ونصف

الأربعاء 10/1/2024

اللغة العربية - ساعتان ونصف

الخميس 11/1/2024

علوم - ساعة ونصف

مهارات مهنية - ساعة ونصف

السبت 13/1/2024

الرياضيات - ساعة ونصف

ICT- ساعة ونصف

الصف السادس الإبتدائي "عربي - لغات"

الثلاثاء 9/1/2024

اللغة العربية - ساعتان ونصف

الأربعاء 10/1/2024

الرياضيات - ساعة ونصف

المهارات المهنية - ساعة ونصف

الخميس 11/1/2024

العلوم - ساعة ونصف

ICT - ساعة ونصف

السبت 13/1/2024

الدراسات الإجتماعية - ساعة ونصف

اللغة الأجنبية - ساعة ونصف

واعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول، لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام 2023 /2024 والتى تبدأ فى 9 يناير المقبل

وأوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ان الامتحانات تبدأ فى التاسع من يناير وتنتهى فى 25 يناير، وقد وجة محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.