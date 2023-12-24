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جامعة بنها تتقدم 67 مركزا على المستوى العالمي بتصنيف أداء الجامعات 2024

الأحد، 24 ديسمبر 2023 04:54 م
جامعة بنها تتقدم 67 مركزا على المستوى العالمي بتصنيف أداء الجامعات 2024 جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على الترتيب 876 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 67 مركزاً عن العام الماضي 2022 -2023، ومحليا بالمركز 11 من بين 33 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP)»، إصدار 2023-2024.
 
وأشار الجيزاوي، إلى أن التصنيف يهدف إلى تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية، وأيضا تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي.
 
وأضاف، أن التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي يشكل الإنتاج العلمي أساس منهجية التصنيف، فيتم استخدام كل من جودة، وعدد الانتاج العلمي، والاستشهادات المرجعية، وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات.
 
المزيد من التفاصيل عن التصنيف كما يمكن الاطلاع على أداء الجامعة التصنيفات المختلفة من خلال الرابط التالي:
 
https://bu.edu.eg/univ_info/International_Ranks.php






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