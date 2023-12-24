اليوم السابع
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جامعة المنصورة تحتل المركز الثاني محليًا فى تصنيف دولى للجامعات.. تفاصيل

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:25 م
جامعة المنصورة تحتل المركز الثاني محليًا فى تصنيف دولى للجامعات.. تفاصيل جامعة المنصورة
الدقهلية - محمدالحبشي

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حققت جامعة المنصورة مركزا متقدما في التصنيف الدولي، حيث نجحت جامعة المنصورة، في احتلال المركز الثاني، على الصعيدين المحلي والإقليمى في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) الذي يصدر من تركيا، كما تقدمت سبعة عشر مركزاً مقارنة بالعام الماضي 2022 حيث جاءت بالمركز 417 على مستوى العالم، في عام 2023
 
وأشاد  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتصنيفات العالمية، مؤكدًا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدًا لأهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 
 
جدير بالذكر، أن تصنيف URAP يعتمد على معايير تقييم دقيقة، حيث يتم مراعاة الأداء الأكاديمي للجامعة بناءً على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي وهي معدل الأبحاث المنشورة، إجمالي عدد الاستشهادات، إجمالي عدد الأبحاث المنشورة، معدل التأثير الإجمالي للأبحاث المنشورة، معدل التأثير الإجمالي للاستشهادات، التعاون الدولي.
 
جامعة المنصورة تحتل المركز الثاني في التصنيف الجديد
جامعة المنصورة تحتل المركز الثاني في التصنيف الجديد

 







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