تعليم كفر الشيخ يحصد 5 مراكز جمهورية فى مسابقات التنمية المستدامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن تعليم كفر الشيخ حصد 5 مراكز جمهورية في التنمية المستدامة، بفوز مديرية كفر الشيخ بالمركز الثالث في المرحلة الإعدادية في مسابقة المشروع البيئي "مدرسة الأصالي الإعدادية بإدارة بيلا" وبالمركز الثالث" مدرسة الجرايدة الثانوية"، والمركز الخامس" مدرسة زيدان الإبتدائية بالحامول، والمركز الثامن" مدرسة السلاهيب الابتدائية" بإدارة الحامول، والمركز الرابع في مسابقة الأنشطة البيئية "الشهيد أحمد هلال الإعدادية بإدارة قلين".

وتقدم عبدالله بالتهنئة لكل من علي عبدالفتاح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية والسيد إسماعيل مدير عام، إدارة بيلا التعليمية والدكتور وائل حراس، مدير عام إدارة الحامول، وهاله النواصره، مدير عام إدارة قلين ولجميع المدارس الفائزة.