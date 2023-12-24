تعليم بنى سويف يفوز بالمركز الثانى على الجمهورية فى المسابقة الوطنية للمهارات

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالتهنئة لمسؤولى التعليم، بالفوز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" واتحاد الصناعات المصرية، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز والتأهل للتصفيات النهائية فى المسابقة العالمية للمهارات "World Skills" المُزمع إقامتها بدولتى فرنسا والصين سبتمبر المُقبل.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده "وكيل الوزارة محمد عبد التواب" أشار فيه إلى حضوره ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات، الذى عُقد بمقر مدرسة تكنولوجيا الصناعة بمدينة نصر، وفى حضور الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ولفيف من قيادات الوزارة وممثلى الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم الفنى.

وأشار وكيل الوزارة إلى فوز الطالب فارس أيمن أحمد، بالصف الثالث الثانوى الفنى بمدرسة الشهيد محمد صفوت للصناعات المتقدمة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مهارة التبريد والتكييف وتمثيل جمهورية مصر العربية فى المسابقة العالمية للمهارات والتى ستقام فى دولتى فرنسا والصين خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.

وهنأ وكيل الوزارة الطالب وأسرته وأسرة التعليم الفنى على هذا الإنجاز الذى حققه والأداء المشرف خلال المسابقة متمنيا له دوام التوفيق والنجاح ومواصلة التفوق، معرباً عن شكره وتقديره لقيادات التعليم الفنى وفى مقدمتهم: المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفنى، المهندس مصطفى عبد الحميد مدير التعليم الصناعى بالمديرية ولأبناء بنى سويف الذين شاركوا فى تحكيم المسابقة على مستوى الجمهورية: المهندس بطرس شفيق بطرس فى مهارة تكنولوجيا السيارات، المهندسة حنان محمد فى مهارة تكنولوجيا الشبكات، مطالبا بضرورة المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة على المستوىين المحلى والدولى.

وأضاف وكيل التعليم: تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة فى الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023 فى مهارات ( التبريد والتكييف، مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات التكنولوجيا، صناعة المجوهرات والخراطة، وتكنولوجيا السيارات والميكاترونيكس، والتركيبات الكهربائية، والميكانيكا الصناعية، وكابلات شبكة المعلومات، وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي) حيث تأهل الطالب "فارس" ضمن 75 طالبا وطالبة وصلوا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتى تمت الخميس 21 ديسمبر الجارى وحقق المركز الثانى فى مهارة التبريد والتكييف، حيث تستهدف المسابقة تنمية مهارات وقدرات طلاب التعليم الفنى وتعزيز روح التنافسية لدى الطلاب.