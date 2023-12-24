تعرف على تفاصيل اجتماع العليا للسياسات بالرى

كتبت أسماء نصار

‫تجتمع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بشكل دورى لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة .

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الاجتماع الأخير:

1- تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .

2- وافقت اللجنة بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على سحب 5 آلاف متر مكعب من المياه يومياً لإنشاء محطة مياه شرب لتغذية مساكن شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى .

3- وافقت اللجنة على الطلب المقدم من مصانع أسيوط للأسمنت بشأن سحب 10 آلاف متر مكعب من المياه يومياً من نهر النيل لمأخذ المياه الخاص بالشركة لاستخدامها في العمليات الصناعية بالموقع الكائن بناحية منقباد مركز أسيوط .

3- أهم معايير الموافقة علي سحب أي كميه مياه هو التاكد من نوعيه مياه الصرف وخلوها من أي عناصر مضرة بالبيئة ، وموقع وطريقه صرفها ، والتأكيد على ضرورة تشجيع المؤسسات الصناعية علي إستخدام المياه فى دوائر مغلقة داخل المصنع ZLD (Zero Liquid Discharge) ، لتوفير المياه والحفاظ علي البيئة .

4- تم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم ، و تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى 64% .

5- يتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر.

6- المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .