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تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:57 م
تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة.. اعرف التفاصيل صفوف النقل
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2024/2023، مشيرة في بيان لها، إلى أنه مراعاة لأعياد الأخوة الأقباط، وبناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير، وذلك وفقًا للمواعيد التالية (المعدلة) : -
 
أولا المرحلة الابتدائية
الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي السبت 13 يناير 2024 . 
الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 .
 
ثانياً: المرحلة الإعدادية: 
الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 .
الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 . 
اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 . 
 
ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي 
الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 . 
الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت  13 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 . 
 
وتوضح محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم 2 ، 3 ، 4  يناير 2024. 
 
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