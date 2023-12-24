تعديل جداول امتحانات نصف العام بالصفوف الرابع والخامس والسادس ببنى سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة بنى سويف، إجراء تعديل على جداول امتحانات الصفوف( الرابع، الخامس والسادس) بالمرحلة الابتدائية، لإتاحة فاصل زمنى بين مواعيد ومواد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الحالى 2023/2024 والمقرر عقدها خلال يناير المقبل، فى إطار توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالتيسير على الطلاب، واستجابة لرغبة أولياء الأمور.

أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ" الدكتور محمد هانى غنيم" بالاستجابة لمطلب أولياء الأمور ورغبة الطلاب فى هذا الشأن، فقد تم إجراء تعديل على جدول امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية، بحيث تبدأ امتحانات الصف الرابع يوم الثلاثاء "9 يناير" بمادة اللغة العربية "فترة أولى" ومادة المهارات المهنية "فترة ثانية"، ويوم الخميس "11 يناير" باللغة الأجنبية "فترة أولى" والدراسات الاجتماعية " فترة ثانية"، ويوم الأحد "14يناير "بمادة العلوم "فترة أولى" والفترة الثانية بمادة "ICT"، على أن تختتم بمادة الرياضيات يوم الثلاثاء " 16 يناير".

فيما تبدأ امتحانات الصف الخامس يوم الثلاثاء "9 يناير" باللغة العربية" فترة أولى" ومادة "ICT" فى الفترة الثانية، ويوم الخميس "11 يناير " بالدراسات الاجتماعية "فترة أولى"، واللغة الأجنبية "فترة ثانية"، ويوم الأحد "14 يناير" الرياضيات "فترة أولى" والمهارات المهنية فى الفترة الثانية من نفس اليوم، وتختتم الثلاثاء "16 يناير" بمادة العلوم"، فى حين تبدأ امتحانات الصف السادس يوم الخميس "4يناير " بمادة اللغة العربية، على أن تُستأنف يوم الأربعاء "10 يناير" بمادة اللغة الأجنبية "فترة أولى" والرياضيات "فترة ثانية "، ويوم السبت "13 يناير" بالدراسات الاجتماعية "فترة أولى" ومادة الـ " ICT" فى الفترة الثانية، وتنتهى يوم الاثنين "15 يناير" بالعلوم "فترة أولى " والمهارات الفنية "فترة ثانية".