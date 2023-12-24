تستمر 4 أيام.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى شمال سيناء

العريش ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء انطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد، في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات وتستمر لمدة 4 أيام .

تستهدف الحملة 58853 طفلا، وتطعم 512 فرقة تجوب أنحاء المحافظة ووُفِّر التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.

ورافقت الحملة فرقاً من الصحة تدعوا المواطنين عبر مكبرات الصوت وفي المساجد المواطنين بتطعيم أبنائهم للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء آية فيروس قادم من دول الجوار التي يوجد بها المرض.

قال الدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب الوقائي أن الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة، مع تنقل فرق التوعية بالحملة ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم، لافتا إلى أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

أكد الدكتور سمير الدميري المدير التنفيذي للبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة، إن التطعيم في جميع الوحدات والمراكز ومن منزل إلى منزل، وأنه ليست له أي آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين.

وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي أنه نُفِّذَت خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفي أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال .

وأشار الدكتور منيع إسماعيل المشرف المركزي للحملة إلى وُجود فريق من المشرفين بوزارة الصحة يعمل سويا مع فريق المحافظة لتذليل اي عقبات والوصول إلى تطعيم كل طفل على أرض المحافظة .وأكد أن التطعيم مجانا ، وبدون أي مقابل.

وأكد فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه يُعْلَن عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، وسبق مخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة وكذا مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة، وسبق مخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة، وكذا مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد في المدن والتجمعات والقرى التابعة، تحت شعار "أطفالنا أمانة أتأكد من تطعيم طفلك ضد مرض شلل الأطفال".