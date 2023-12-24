تركيب أول قسطرة كلوية لمريض بمستشفى دسوق العام

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن فريق طبي من قسم الكلى بمستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، من تركيب أول قسطرة لمريض غسيل كلوي، بالتعاون مع قسم الأشعة بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جرى تشخيص الحالة بواسطة أطباء قسم الكلى تحت إشراف الدكتورة غادة زهرة، رئيس القسم، وتم التشاور مع الدكتور علاء الشريف، استشاري المسالك ونائب المدير، واتخاذ قرار تركيب قسطرة كلوية، وتم إبلاغ الدكتور أحمد نافع، استشاري الأشعة بالمستشفى، بالقرار والذي استجاب فوراً وفي خلال ساعة واحدة تم تجهيز المريض وإجراء التدخل الطبي.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتخفيف المعاناة عن المرضي.

يذكر أنّ قسطرة الغسيل الكلوي هي عبارة عن أنبوب قسطرة يتم وضعه في أحد الأوردة الرئيسية، تصل نهايته الداخلية إلي داخل الوريد بينما تنتهي نهايته الخارجية عند سطح الجلد وتشكل قناة تربط الدورة الدموية بالجلد.