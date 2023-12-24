تحطم سيارة في انهيار شرفة عقار في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة العطارين التابعة لحي وسط الإسكندرية اليوم الأحد تحطم سيارة انهارت عليها أجزاء من شرفة عقار بشارع جاليس، بسبب الطقس السيئ والأمطار التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات حى وسط الاسكندرية ، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار في شارع جالس المتفرع من شارع كلية الطب ، وانتقل مسئولي الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين أن العقار المشار إليه، مكون من 4 طوابق ،وانهارات شرفة الطابق الرابع في الشارع ، مما تسبب فى تحطم سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد،حالة من التقلبات الجوية، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة ، وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح.