اليوم السابع
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تحصين 40 ألفا و500 طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

الأحد، 24 ديسمبر 2023 04:50 م
تحصين 40 ألفا و500 طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ تحصين الطيور - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المنتشرة في كل قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 35 ألفا و500 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك بهدف حماية الثروة الداجنة من أي أمراض أو عدوى.
 
وأضاف بشار، أنه تم تحصين 5000 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، كما تم تطهير سوق واحد و 3 رياشات وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، علاوة على سحب 130 عينة ما قبل البيع من 7 مزارع، بإجمالي 40 ألفا و500 طائر تم تحصينه، كما تم منح 15 تصريح نقل للطيور الحية.
 
كما وجه مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، الشكر للمشاركين ضمن أعمال الحملات البيطرية، بهدف تحصين الطيور بمختلف أنواعها، والعمل على الحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف الدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن، بمديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ.






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