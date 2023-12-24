اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحرير 57 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:37 م
تحرير 57 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
أسفرت تلك الحملات عن تحرير 57 محضرا تموينيا لمخابز بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكوم حمادة، وذلك لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات وكذلك تجميعها كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.






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تموين البحيرة




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