تبون: حرصنا على توسيع مشاركة المجتمع المدني في منظومة العمل العربي المشترك

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالجزائر العاصمة على دور المجتمع المدني في تحقيق استقامة الدولة، مشيرا إلى أن الأهمية التي توليها بلاده للمجتمع المدني دفعتها إلى إضفاء الطابع الإقليمي والعربي عليه من خلال التأكيد بمناسبة انعقاد القمة العربية في الجزائر 2022، على توسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني وتفعيل أدوارها في منظومة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية، نذير بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الجزائري للمجتمع المدني "حوار، مواطنة وتنمية"، بالجزائر العاصمة.

وشدد تبون على أهمية تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمات للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل.

كما دعا فعاليات المجتمع المدني إلى المزيد من الانخراط في المساعي الرامية إلى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة، وهو ما سيمكن من "تعزيز القدرة الجماعية على الاستجابة لمختلف التحديات ويساهم في قدر كبير في ضمان التكفل الأفضل بانشغالات قوى المجتمع المدني وتطوير قدراتها وتوسيع نطاق تأثيرها.