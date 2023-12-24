بريطانيا ترفع مستوى التمويل لإسكتلندا إلى 2.92 مليار جنيه إسترليني بزيادة 40%

أ ش أ

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، السبت، أن مستوى التمويل الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة في إسكتلندا قد وصل الآن إلى 2.92 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 840 مليون جنيه إسترليني منذ نهاية 2022.

وقال جاك وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "يسعدني أن أؤكد أن التزامنا تجاه المجتمعات في جميع أنحاء إسكتلندا يبلغ الآن أكثر من 2.9 مليار جنيه إسترليني"، موضحا أن حجم الاستثمار في أنحاء إسكتلندا كان عامًا حافلًا لما تحققه من تأثير حقيقي لتجديد المجتمعات وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمار.

وأضاف وزير الدولة البريطاني لشؤون إسكتلندا "نحن نركز على مواصلة العمل مع الشركاء المحليين والحكومة الإسكتلندية لتحقيق التغيير الذي تحتاجه البلاد لوضع إسكتلندا والمملكة المتحدة على الطريق الصحيح للمستقبل".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن مستوى التمويل يقدر بزيادة نحو 40% أي ما يعادل 535 جنيهًا إسترلينيا لكل شخص في إسكتلندا، مقارنة ب 380 جنيها إسترلينيا للشخص الواحد في نهاية عام 2022.

تأتي هذه الزيادة الضخمة في التمويل بعد 12 شهرًا أخرى من العمل مع الشركاء المحليين لتحديد طرق تحويل المجتمعات وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.

وأضافت الحكومة البريطانية أن دعم حكومة المملكة المتحدة البالغ 2.92 مليار جنيه إسترليني يشتمل على أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار في منطقة المدينة وصفقات النمو، وأكثر من 1.4 مليار جنيه إسترليني في زيادة مستوى الاستثمارات التي تتراوح بين الموانئ الحرة والمناطق الاستثمارية وتجديد مراكز المدن وتوفير أصول المجتمع المحلي.