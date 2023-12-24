اليوم السابع
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اليوم.. ختام ملتقى الثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية بأسوان

الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:30 ص
اليوم.. ختام ملتقى الثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية بأسوان جانب من فعاليات الملتقى
أسوان - عبد الله صلاح

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تختتم مساء اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وذلك على مسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان.

ويقام الملتقى برعاية الدكتورة نيڤين الكيلانى، وزير الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالى، ويأتى استمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، لتطوير ودعم مهارات وقدرات الفتيات، والسيدات المصريات من أبناء المحافظات الحدودية.

وكانت فعاليات الملتقى الرابع عشر، تضمنت معرض للمنتجات اليدوية والحرفية، ولقاء تعارف للمدربين بالورش وهدف كل ورشة، كما عقد اجتماع تعارف مع المشرف التنفيذى للمشروع والمنظمين للملتقى.

وفى بالمدينة الشبابية بأسوان نفذت محاضرات البرنامج التدريبى "استخدام الذكاء الاصطناعى فى التسويق الإلكترونى وريادة الأعمال" للدكتورة منى طمان عضو المجلس القومى للمرأة واستشارى تكنولوجيا المعلومات، ثم شملت جولة علمية وتثقيفية بالحديقة النباتية ومقابر النبلاء.

ويهدف الملتقى تحقيق العدالة الثقافية، وتبادل الثقافات بين المحافظات الحدودية المشاركة وهى مطروح، الوادي الجديد، حلايب والشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، والقاهرة.







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