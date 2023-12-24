النيابة تحقق مع المتهمين بتزوير الأختام والمستندات

كتبت أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة و المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وتواجه جهات التحقيق المختصة المتهمين بما تم الكشف عن قيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "لهما معلومات جنائية"، قاما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية ، حيث يقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهم مُتخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وضبط بحوزة المتهمين مجموعة من المحررات المزورة لجهات حكومية وخاصة – عدد من خواتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – أكلاشيهات للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.