اليوم السابع
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المطارات المصرية تتزين بأشجار الكريسماس وبابا نويل احتفالاً برأس السنة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 03:17 م
المطارات المصرية تتزين بأشجار الكريسماس وبابا نويل احتفالاً برأس السنة احتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة
كتبت رحاب نبيل

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تشهد المطارات المصرية، مظاهر احتفالية وجمالية، بالتزامن مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وبداية الموسم السياحي الشتوي، ممثلة في مجسمات لأشجار الكريسماس وبابا نويل داخل صالات السفر والوصول.
 
وانتهت سلطات مطار القاهرة الدولي من الاستعداد الخاصة بالاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية مع المسافرين، وتم تزيين صالات السفر والوصول باشجار الكريسماس وهدايا بابا نويل في مختلف مباني المطار، بالإضافة إلى إذاعة الموسيقي الخاصة بأعياد رأس السنة بالإذاعة الداخلية بالمطار تزامناً مع قرب بداية العام الجديد، ويحرص المسافرون على التقاط الصور التذكارية مع مجسمات بابا نويل واشجار الميلاد احتفالا باعياد رأس السنة، وهو التقليد المتبع داخل صالات المطار منذ سنوات.
 
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المطارات المصرية

مطار القاهرة الدولي

أشجار الكريسماس

رأس السنة




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