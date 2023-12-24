العراق يدعو لوقف الحرب في غزة وفضح ممارسات إسرائيل أمام المحافل الدولية

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طالب العراق، المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف الحرب في غزةَ والإسراع في تقديمِ المساعداتِ العاجلةِ للفلسطينيين الذين يعيشونَ اليومَ في ظل ِّظروفٍ إنسانيةٍ صعبة مع حلول فصلِ الشتاء، داعية إلى مقاطعة الكيان الاسرائيلى ومحاصرته والعمل على تجريمهِ وفضحِ ممارساته الوحشية أمام كلِّ المحافلِ الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في المؤتمر السياسي التشاوري حول فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وألقاها نيابة عنه وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الكلمة تضمنت تأكيد العراق أن "ما يحصلُ في غزةَ لا يتحمل الاكتفاء بعبارات الإدانة، إذ إن مشاهد القتلِ والمجازرِ بحق أهلِ غزة هي جرائم تطهير عرقي"، مشيرة إلى أن "الأمانة العامَّة للأممِ المتحدةِ تسعى للفتِ انتباهِ مجلسِ الأمنِ إلى أنَّ الوضعَ في غزةَ بدأَ يتحولُ إلى كارثة"، مشددة على أن "الكيان الغاصب تحميه القوى الكبرى التي تخلتْ عن مسؤولياتِها الإنسانيةِ والأخلاقية".

وأكد العراق، أن "الدول التي طالما رفعت شعاراتِ حقوقِ الإنسانِ تستكثرُ اليومَ على أهلِ غزةَ الدفاعَ عن أنفسِهم وتُبرئُ القاتلَ الحقيقي وتجرِّمُ الضحية"، مردفة، أن "حكومتنا دعت منذُ اليومِ الأول للعدوان إلى وضع حد للمآسي والنكباتِ التي يعشها أهل غزة كلَّ يوم".

ودعا العراق"الى اتخاذ مواقفَ حازمةٍ ضدَّ التمادي الصهيوني"، منبهة، إلى أن "الموقف الرسمي العراقي تجاه القضية الفلسطينية يستندُ إلى تأييدٍ سياسيٍّ وشعبيٍّ داخليٍّ من جميعِ العراقيين"، مشددة على أن "المأساةَ المستمرةَ في فلسطينَ توجب على جميعِ العربِ والمسلمين أن يتوحدوا لتشكيلِ كتلةِ ضغطٍ كبيرةٍ في المحافلِ الدولية من أجلِ وضعِ حدٍّ للجرائمِ الصهيونية".