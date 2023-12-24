اليوم السابع
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السعودية: بدء سريان توطين عدد من المهن فى المملكة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:31 م
السعودية: بدء سريان توطين عدد من المهن فى المملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية، عن بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من اليوم الأحد، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقاً، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. وفق"عكاظ".

ويتضمن توطين مهن المبيعات بنسبة %15، ومن أبرز المهن: مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات.

ويشمل توطين مهن المشتريات بنسبة %50، ومن أبرز المهن: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات.

كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى ننسبة %35، ومن أبرز المهن: مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال.

وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأصدرت الوزارة، دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها؛ وشددت على ضرورة تقيُد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.







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