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الرئيس السيسى: هدف جهود الدولة تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم

الأحد، 24 ديسمبر 2023 03:27 م
الرئيس السيسى: هدف جهود الدولة تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.






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