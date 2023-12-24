اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"التعاون الإسلامي": قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات للفلسطنيين يستوجب التنفيذ

الأحد، 24 ديسمبر 2023 04:00 ص
"التعاون الإسلامي": قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات للفلسطنيين يستوجب التنفيذ منظمة التعاون الإسلامى
أ ش أ

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رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورًا.
 
ودعت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
 
كما جددت المنظمة، دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.






التعاون الاسلامى

الفلسطينيين

مساعدات إلى غزة




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