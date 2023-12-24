اعترافات لص السيارات بالقاهرة: بسرقها محتوياتها بطريقة كسر الزجاج

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية تفيد قيامه ب سرقة السيارات في منطقة مصر الجديده ، عن طريق كسر الزجاج وسرقة محتوياتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ، واعترف بارتكاب واقعة سرقة لاب من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بأسلوب " كسر الزجاج " بإستخدام حجر، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمه بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.