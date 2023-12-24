استلام 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم استلام 2 طن لحوم من صكوك الإطعام ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والرقابة والمتابعة بالمحافظة، لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الأكثر احتياجاً بالبحيرة.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع.

من جانبها أشادت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى، على توزيع صكوك الإطعام لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.