ارتفاع سعر العنب فى إسبانيا 227% بسبب احتفالات الكريسماس

فاطمة شوقى

تواجه إسبانيا موجة غلاء جديدة فى ظل الاستعداد للاحتفال بالكريسماس، وارتفعت أسعار بعض السلع مثل سمك النازلى والمحار، ولكن العنب كان الأكثر ارتفاعا حيث زاد سعره 227% خلال الشهرين الماضيين ، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسبان زادت نسبة إنفاقهم على المشتريات عبر الانترنت بنسبة 10% خلال عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أن البرنقيل" نوع من المحار"، والمحار وسمك النازلي هي الأطعمة التي ترتفع أسعارها أكثر في الفترة الأخيرة نحو عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد، في حين أن الأناناس والملفوف الأحمر هي الأطعمة التي تسجل أكبر انخفاض، وفقًا لأخر بيان نشرته جمعية المستهلكون والمستخدمون (OCU).

على وجه التحديد، كان العنب أكثر المنتجات الغذائية التى شهدت ارتفاع فى الاسعار ، حيث زاد بنسبة 227 %، ويليه البرنقيل هو المنتج الذي ارتفع سعره أكثر بعد زيادة بنسبة 68.8%، يليه المحار (+36.9%)، سمك النازلي (+29.7%)، المحار (+11.6%). )، الدنيس (+8.6%)، القاروص (7.6%)، لحم الضأن (+6.8%).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة عشاء عيد الميلاد هذا العام تزيد في المتوسط ​​بنسبة 1.2% عما كانت عليه في عام 2022، ومقارنة بعام 2015، ارتفع متوسط ​​الأسعار بأكثر من 47% في تسع سنوات.

وفقًا لجمعية المستهلكون والمستخدمون ، فقد تسارع ارتفاع أسعار المنتجات الـ 16 التي تشكل سلة عيد الميلاد في الأسابيع الأخيرة. في المتوسط، أصبحت هذه المنتجات أكثر تكلفة بنسبة 10% عما كانت عليه عندما تم تسعيرها لأول مرة، وتبلغ تكلفتها حوالي 5% مقارنة بما كانت عليه قبل 10 أيام فقط.

وتقوم منظمة حماية المستهلك بإجراء هذا التحليل منذ عام 2015 حيث تقوم بتحليل أسعار 16 من أطعمة عيد الميلاد النموذجية التي يزداد الطلب عليها في هذه التواريخ، في الأسواق البلدية ومحلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت في الباسيتي وبرشلونة وبلباو ومدريد وإشبيلية، فالنسيا وبلد الوليد وسرقسطة وملقة ومورسيا.