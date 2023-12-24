اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 06:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع نيكل شرق إندونيسيا إلى 13 قتيلا و46 مصابا

الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:03 م
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع نيكل شرق إندونيسيا إلى 13 قتيلا و46 مصابا حريق
أ ش أ

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 ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع بمصنع لمعالجة النيكل فى منطقة صناعية شرق إندونيسيا اليوم /الأحد/ إلى 13 قتيلا و46 مصابا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الانفجار وقع فى مصنع تمتلكه شركة "إندونيسيا تشينجسان للاستانلس ستيل" بمجمع "موروالي" الصناعى الكائن بمحافظة "سولاوسى الوسطى"، مشيرة إلى أن القتلى هم 9 عمال إندونيسيين و4 عمال صينيين.


وأظهر تحقيق أولى فى الحادث أن الانفجار وقع خلال أعمال صيانة فى أحد الأفران حيث اشتعل سائل قابل للاشتعال، وتسبب الانفجار الذى تبعه فى انفجار اسطوانات أوكسجين قريبة أيضا.


يشار إلى أن إندونيسيا غنية بإنتاج معدن النيكل الذى يدخل فى صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والاستانلس ستيل.

 

 







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