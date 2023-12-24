إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية، بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.