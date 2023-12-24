اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:09 ص
إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية، بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى طريق الواحات الصحراوى، تم انتقال الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة بخارية بالطريق، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الدراجة البخارية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 






امن الجيزة

سيارات الاسعاف

اخبار الحوادث

طريق الواحات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة