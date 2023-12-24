إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى

أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية، بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى طريق الواحات الصحراوى، تم انتقال الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة بخارية بالطريق، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الدراجة البخارية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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