إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعية خلال حملة بأبو النمرس

كتبت – مرام محمد

شن مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة حملة لمواجهة كل أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن إزالة في المهد لسطح الدور الثاني فوق الأرضي على مساحة 250م بناحية زاوية أبو مسلم، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 60م بشبرامنت، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 100م بنزلة الأشطر، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 250م بزاوية أبو مسلم، وذلك تحت إشراف ومتابعة حامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.