إحباط جلب أقراص مخدرة بقيمة 25.5 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة وضبطها قبل ترويجها داخل البلاد، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 25,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إحتواء إحدى الحاويات القادمة من خارج البلاد إلى ميناء العين السخنة- مشمولها المستندى "أثاث" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الشرقية ، على كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تفتيش الحاوية فى حضور "وكيل عن صاحب الشركة" وعثر بداخلها على (23072 قرص مخدر - 158760 قرص مؤثر - 5670 قرص أدوية - 8130 أمبول دوائى.

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب تلك الحاوية (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول ولأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (سيارتين – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (25,700,000 مليون جنيه تقريباً).