اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 04:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إحالة 3 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة الجنائية لحيازتهم 480 طربة حشيش

الأحد، 24 ديسمبر 2023 04:05 م
إحالة 3 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة الجنائية لحيازتهم 480 طربة حشيش محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت النيابة العامة بالجيزة 3 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة الجنائية ضبط بحوزتهم 480 طربة حشيش  بالجيزة بقيمة 3.5 مليون جنيه، جاء قرار النيابة العامة عقب ورود التحريات الجنائية حول الواقعة وتقرير المعمل الجنائى.
 
تمكنت الأجهزة المعنية في وقت سابق من ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالجيزة بقيمة 3,550,000 مليون جنيه.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بمنطقة حدائق الأهرام، وبحوزته 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – 2300 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 طبنجة – 2 خزينة طبنجة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول.
 
 






اخبار الحوادث

الجنايات

الحشيش

النيابة العامة

المعمل الجنائى

حشيش




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة