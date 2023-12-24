إحالة 3 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة الجنائية لحيازتهم 480 طربة حشيش

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة 3 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة الجنائية ضبط بحوزتهم 480 طربة حشيش بالجيزة بقيمة 3.5 مليون جنيه، جاء قرار النيابة العامة عقب ورود التحريات الجنائية حول الواقعة وتقرير المعمل الجنائى.

تمكنت الأجهزة المعنية في وقت سابق من ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالجيزة بقيمة 3,550,000 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بمنطقة حدائق الأهرام، وبحوزته 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – 2300 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 طبنجة – 2 خزينة طبنجة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول.