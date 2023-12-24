أسوان تستعد للكريسماس بتجميل المتنزهات السياحية

أسوان- صلاح المسن

واصلت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية فى أسوان جهودها اليومية، استعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإظهار البانوراما الجمالية التى تشهدها المناطق المختلفة ضمن ملحمة التطوير والتجميل والتحديث الجارى إستكمالها بعروس المشاتى، لتكون دائماً فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم.

وقام العاملين بوحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف من المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات والأرصفة بشارع كورنيش النيل، وعدد من الشوارع.

وهو الذى توازى مع القيام بتنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار، وكذا أعمال الجرد ورفع التراكمات بطريق السادات، وتستكمل الوحدة أعمالها بشكل مستمر للوصول لأفضل مستوى جمالى يليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.