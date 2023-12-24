أسعار الخضراوات اليوم فى مصر.. الطماطم 4 جنيهات والبطاطس بـ9

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، الأحد، استقرار لجميع الأصناف وسجل سعر الطماطم 4 إلى 8 جنيهات، والبطاطس 9 إلى 13 جنيها، وتراجع سعر البصل 15 إلى 22 جنيها في سوق الجملة بانخفاض أكثر من 3 جنيهات، والكوسة 8 إلى 17 جنيهات، والجزر 4 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر الملوخية من سعر 10 إلي 12 جنيها، والخيار البلدي من 7 الي 11 جنيهات، والبامية من 40 إلي 45 جنيها، والبسلة من 24 إلي 28 جنيها، والسبانخ 6 إلي 9 جنيهات.