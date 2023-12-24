أخبار مصر.. الأرصاد تحذر: استمرار تأثر البلاد بالشبورة حتى نهاية الأسبوع

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: استمرار تأثر البلاد بشبورة على الطرق بأغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، حيث تظهر الشبورة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
وزير الرى: تحرير محاضر تبديد مياه للأراضى المزروعة أرز بالمخالفة
القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل والاحتلال جنوب جباليا شمال غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، باندلاع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال جنوب جباليا شمال قطاع غزة.
التعليم: أسئلة امتحان الترم الأول ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وصياغتها واضحة
تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع اليوم للحد من ارتفاع الأسعار
تحرص البورصة المصرية للسلع على طرح القمح من خلال منصة البورصة، حيث ستعقد اليوم الأحد جلسة جديدة رقم 104 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.
الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع
الأرصاد: أجواء باردة ليلا وفرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى
أسعار الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.. الجرام يسجل 3050 جنيها
عيار 24 يسجل 3486 جنيها.
عيار 21 يسجل 3050 جنيها.
عيار 18 يسجل 2614 جنيها.
عيار 14 يسجل 2033 جنيها.
الجنيه الذهب 24400 جنيها.
المكافآت تنهال على نجوم الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية
يجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة لصرفها للاعبي الفريق بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، عقب الفوز على ارورا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.
الزمالك يجهز القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة تمهيداً لحل أزمة القيد
جهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.
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