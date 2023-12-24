اليوم السابع
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أخبار مصر.. الأرصاد تحذر: استمرار تأثر البلاد بالشبورة حتى نهاية الأسبوع

الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:00 م
أخبار مصر.. الأرصاد تحذر: استمرار تأثر البلاد بالشبورة حتى نهاية الأسبوع شبورة - ارشيفية

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: استمرار تأثر البلاد بشبورة على الطرق بأغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، حيث تظهر الشبورة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
 

وزير الرى: تحرير محاضر تبديد مياه للأراضى المزروعة أرز بالمخالفة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.
 

القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل والاحتلال جنوب جباليا شمال غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، باندلاع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال جنوب جباليا شمال قطاع غزة.

التعليم: أسئلة امتحان الترم الأول ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وصياغتها واضحة

أكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يناير المقبل، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة " البسيطة والمتوسطة والعليا"، مضيفة أنه تم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة أن تكون جزئيات الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أي لبس أو غموض خاصة في الأسئلة الاختيار من متعدد وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.
 

تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع اليوم للحد من ارتفاع الأسعار

تحرص البورصة المصرية للسلع على طرح القمح من خلال منصة البورصة، حيث ستعقد اليوم الأحد جلسة جديدة رقم 104 للتداول على سلعة القمح  المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود  خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023  ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه . 
 

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع على هبوط.
 

الأرصاد: أجواء باردة ليلا وفرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.. الجرام يسجل 3050 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 ارتفاعا بحولى 20 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3050 جنيها وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر.أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3486 جنيها.

عيار 21 يسجل 3050 جنيها.

عيار 18 يسجل 2614 جنيها.

عيار 14 يسجل 2033 جنيها.

الجنيه الذهب 24400 جنيها.
 

المكافآت تنهال على نجوم الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية

يجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة لصرفها للاعبي الفريق بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، عقب الفوز على ارورا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

الزمالك يجهز القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة تمهيداً لحل أزمة القيد

جهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.

 







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