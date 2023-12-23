اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

22 يناير النطق بالحكم على المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة في منشأة القناطر

السبت، 23 ديسمبر 2023 04:56 م
22 يناير النطق بالحكم على المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة في منشأة القناطر محكمة، ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 22 يناير للنطق بالحكم، وقررت المحكمة إحالة المتهم الأول إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه.
 
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.
 
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين "ع. ف. ش"، "م. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.
 
ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمه حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.
 
 






جنايات الجيزة

اخبار الحوادث

امن الجيزة

سلاح آلى

جرائم القتل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة