اليوم السابع
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يتعامل معها بالإشارة.. أبو فارس يبدع فى ترويض الخيول بالشرقية "صور"

السبت، 23 ديسمبر 2023 08:00 ص
يتعامل معها بالإشارة.. أبو فارس يبدع فى ترويض الخيول بالشرقية "صور" رقصات الخيل
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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هوايته ركوب الخيل ورثها أبا عن جد وطور فيها وبدأ تعليم الخيل رقصات حديثة تواكب أذواق الشباب وكبار السن إلى أن ذاع صيته وأصبح مشهور بترويض الخيول.

اليوم السابع، التقى محمد صبحى الشهير بـ"أبو فارس الأسطورة " مروض خيول عربية بدأ منذ نعومة أظافره يتعلم التعامل مع الخيل ويربيه فى منزله وكان عمره 15 عام.

قال، قمت بداية الأمر بشراء حصان اسمه الألمانى وروضته وعلمته التعامل مع الموسيقى والطبل والمزمار البلدى حتى أتقن المهنة ، وكان الحصان يؤدى حركات تبهر المتفرجين ثم شراء حصان آخر حتى وصل عدد الخيل  6 خيول عربية أصيلة وأصبحت ابو فارس الدولى رقم 1 فى ترويض الخيول وتعليمها فن الرقص، ولكل حصان رقصته.

ابو فارس مع الخيل
ابو فارس مع الخيل

 

ابو فارس ينفذ رقصات علمها للخيل
ابو فارس ينفذ رقصات علمها للخيل

 

الفرس الأسطورة
الفرس الأسطورة

 

ترويض الخيل
ترويض الخيل

 

جانب من التعامل مع الخيل
جانب من التعامل مع الخيل

 

يروض الخيل
يروض الخيل

 







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