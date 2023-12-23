اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 07:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الداخلية اللبنانى يوجه بالعمل على معالجة آثار العاصفة على كورنيش بيروت

السبت، 23 ديسمبر 2023 06:24 م
وزير الداخلية اللبنانى يوجه بالعمل على معالجة آثار العاصفة على كورنيش بيروت بسام مولوى
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طلب وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضى بسام مولوى من محافظ مدينة بيروت القاضى مروان عبود ورئيس المجلس البلدى عبدالله درويش تفقد المبنى الذى انهار جزء منه فى منطقة زقاق البلاط والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة وفتح الطريق، وكذلك العمل على معالجة آثار العاصفة على الكورنيش فى منطقة الروشة والطرقات المحاذية لنهر بيروت.

وأجرى مولوى اتصالات بالمحافظين والمسؤولين المعنيين التابعين للوزارة طالبا الكشف الفورى على الاضرار الناجمة عن العاصفة المناخية التى يشهدها لبنان.


وشدد مولوى على ضرورة تأمين سلامة المواطنين، وإخلاء أى مبنى مهدد بالانهيار حفاظا على سلامة قاطنيه.

 

 







لبنان

كورنيش بيروت

بيروت

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